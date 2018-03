España tenía una deuda con la colombiana Beatriz González, quien ha reconstruido la historia de su país y una de las artistas y "maestras" más importantes del siglo XX. Ahora el Museo Reina Sofía inaugura la primera monográfica sobre su obra organizada en Europa, en el Palacio de Velázquez del Retiro.

Una obra que transita entre la ironía y el dolor y que "se caracteriza por el uso de las imágenes como metáforas que narran lo que no está escrito, lo que la historia no puede contar, que escribe lo que no se puede narrar y que lee lo que no está escrito", ha recalcado hoy el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja Villel, durante la inauguración de la muestra.