La química fluye entre la flamante ganadora del último Goya a la Mejor Actriz, Belén Cuesta, y el actor Álex García en la nueva comedia romántica de Dani De la Orden, "Hasta que la boda nos separe", un homenaje a "un género muy ingrato", dice el director a Efe, pero que el público adora.

Cuesta es Marina, una treintañera que se gana la vida organizando bodas, a pesar de que no cree en el amor para toda la vida ni en el compromiso; "es una mujer un poco herida, resentida con el amor, que no confía en que ella vaya a tener pareja; dice que no lo necesita pero -lo típico de la vida- que si tú no quieres sopa, toma dos tazas", explica Cuesta en una entrevista con Efe.