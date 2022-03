La grabación en España de la serie de Netflix "Bienvenidos a Edén", en la que encarna uno de los papeles destacados, ha devuelto a la estrella del pop mexicano Belinda a sus raíces, el país donde nació, y también a encontrar la inspiración para trabajar en su primer álbum desde 2013 y a nuevas ilusiones.

"Soy fan de Rigoberta Bandini y me encantaría trabajar con ella. De hecho, le he escrito en Instagram pero no me contestó. ¡Por favor, Rigoberta, respóndeme!", pide a través de Efe a la autora de temas como "Perra" o "Ay Mamá", convertido en el himno oficioso de las manifestaciones del último Día Internacional de la Mujer.