Ben Harper y The Innocent Criminals han cerrado con éxito el festival de las leyendas, el BBK Music Legends, con una propuesta musical que ha hecho disfrutar a los seguidores del artista estadounidense que han salido satisfechos en una fría noche.

La cuarta edición del BBK Music Legends ha concluido con la actuación de Ben Harper, al que ha precedido en el escenario Little Steven, alias de Steven Van Zandt, el guitarrista de The E Street Band, el grupo de Bruce Springsteen, que ha actuado con su banda The Disciples of Soul.