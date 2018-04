París, 4 abr (EFE)- El actor puertorriqueño Benicio del Toro presidirá el jurado de la sección paralela Una Cierta Mirada del Festival de Cannes, anunciaron hoy los organizadores del certamen, que celebrará su 71 edición entre los próximos 8 y 19 de mayo.

Hace ocho años, al mando de Tim Burton en la competición oficial, formó parte del equipo que entregó la Palma de Oro al tailandés Apichatpong Weerasethakul por "Uncle Boonmee who can recall his past lives".