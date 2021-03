En plena pandemia, con muchos negocios bajando persianas y en una Barcelona sin apenas turistas, el equipo de Villa del Arte ha decidido abrir una galería en el exclusivo Paseo de Gracia, un negocio en el que su impulsor, Bert Van Zetten, dice estar no solo para vender: "Lo haces por amor al arte y porque estás un poco loco". EFE/Circa Cultural Project - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

En plena pandemia, con muchos negocios bajando persianas y en una Barcelona sin apenas turistas, el equipo de Villa del Arte ha decidido abrir una galería en el exclusivo Paseo de Gracia, un negocio en el que su impulsor, Bert Van Zetten, dice estar no solo para vender: "Lo haces por amor al arte y porque estás un poco loco".

Este galerista holandés puntualiza no obstante, en una entrevista con Efe, que no es un aventurero recién llegado al mundo artístico, pues gestiona con sus socios Marcel y Jutta Huisman otras dos grandes galerías en el barrio gótico de Barcelona y una cuarta en Ámsterdam, y admite que en sus inicios en este negocio cometió errores y cosechó fracasos: "He aprendido a base de golpes".