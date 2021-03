Beth, la exconcursante de OT que representó a España en Eurovisión en 2003, edita hoy un álbum titulado "Origen", que llega tras siete años de silencio discográfico y en el que vuelve a incluir temas en castellano, lo que no hacía desde su segundo álbum de estudio, "My own way home" (2006).

La que fue concursante de la segunda edición del programa "Operación Triunfo" inició su carrera en solitario ese mismo año con un disco íntegramente en castellano y después editó un segundo álbum en inglés, que incluía dos canciones en castellano, antes de iniciar una etapa exclusivamente en catalán.