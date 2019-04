A pocos días de que empiecen los actos y conferencias de la Billboard Latin Music Week en Las Vegas (EE. UU.), la vicepresidenta de Billboard, Leila Cobo, dijo a Efe que muchas personas que antes no prestaban atención a la música hispana ahora "se están interesando" por ella.

"Mucha gente a la que antes no le importaba la música latina, que no le interesaba quizá en parte también porque no la veía ya que no estaba tan visible, ahora se está interesando", explicó en una entrevista telefónica.