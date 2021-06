En 2021, no hay nada más subversivo que un libro, ha debido pensar la cantante norteamericana Billie Eilish, que acaba de publicar una personal autobiografía fotográfica que recorre sus intensos 19 años, un guiño de analógica (y vanidosa) nostalgia en un tiempo de pantallas táctiles y atenciones dispersas.

"Billie Eilish by Billie Eilish" (Montena) es pura celebración de la vida de la angelina, porque la artista -precoz ganadora de cinco Grammys con su primer álbum, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"(2019)- aparece en la práctica totalidad de los cientos de imágenes inéditas de este itinerario vital que va desde el vientre embarazado de su madre hasta el encierro por el parón pandémico.