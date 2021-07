Billie Eilish, la traviesa reina del pop gótico de la Generación Z, se ha hecho mayor a los 19 años en su segundo disco, "Happier Than Ever", publicado hoy en todo el mundo. Así lo certifica el título de uno de los temas y también el tono general del álbum, una larga nana de ecos elegantes y electrónicos.

Hay poco de inmediato en esta segunda entrega en formato largo de la artista estadounidense, que rehúye los patrones que llevaron su debut, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019), a convertirse en el premio Grammy al mejor álbum gracias a éxitos en los que conjugaba un inesperado tono oscuro y revoltoso, como en "Bad guy".