EFE Róterdam (Países Bajos) 20 may. 2021

Aunque en una edición atípica por la covid-19, Blas Cantó cumple estos días en Eurovisión 2021 el que llamó el "sueño" de su vida y el próximo sábado representará a España en el mayor escenario del mundo, lo que sorprendentemente no le ha hecho temblar las rodillas.

"Nada de lo vivido aquí estos días ha sido como esperaba. Pensaba que ese escenario, por ejemplo, me iba a imponer más. Es cierto que el corazón me latía muy fuerte, pero me sentía como en casa, como que era algo que tenía pendiente", cuenta a Efe justo después de ensayar una vez más su tema, "Voy a quedarme", en el espectacular Ahoy Rotterdam.