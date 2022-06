Blas Cantó se ha cansado de ser el ingenuo que pone la otra mejilla o el único que pide perdón en un conflicto entre dos partes. Así lo canta en "El bueno acaba mal", primero de los temas de un disco que verá la luz en 2023 y en el que muestra además un sonido más ligero "hacia el desahogo y la liberación".

"Ha habido más veces en las que por ser bueno he acabado mal, en los que he confiado y he dejado las cosas pasar, pero en esta época de mi vida lo que ya no me permito es que me vean más la cara de tonto", cuenta a Efe sobre su propia experiencia ante el significado de su nuevo sencillo, el segundo que publica tras su paso por Eurovisión.