"El sonido está totalmente sobrevalorado", afirma el músico Blixa Bargeld, fundador de la banda de rock Einstürzende Neubauten y ex guitarrista y vocalista de Nick Cave and The Bad Seeds, que realizará este sábado en el marco del festival Curtocircuito una performance que define como "comedia de vanguardia"

"Soy de la extraña raza 'artista de vanguardia'. Pero lo que voy a hacer es una comedia en vivo de vanguardia", explica en una entrevista con Efe Bargeld (Berlín Occidental, 1959), uno de los iconos y referentes del rock experimental alemán y exponente del movimiento Die Geniale Diletante, que se desarrolló en los años 80 alrededor de diversas escuelas de arte.