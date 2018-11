Bon Iver se ha convertido hoy en la cuarta gran confirmación internacional del cartel de Mad Cool Festival 2019, que tendrá lugar entre el 11 y el 13 de julio en la capital española y acogerá conciertos también de The Cure, The National y Vampire Weekend.

Lo ha confirmado la propia cita madrileña a través de sus redes sociales, en las que en jornadas previas desveló el resto de incorporaciones a su programación, como la de la banda de Manchester The 1975, el enérgico punk de sus compatriotas británicos Milk Teeth y de los escoceses The Snuts, comparados con los primeros Kings of Leon u Oasis.