Bradley Cooper, tres veces nominado al Oscar como mejor actor, que cierra la sección Perlas del Festival de San Sebastián con su opera prima como director, "A star is born", la adaptación de un clásico que él mismo protagoniza, junto a Lady Gaga, saluda a los fans durante la presentación del filme. EFE

Bradley Cooper ha aconsejado hoy a cuantos crean haber sentido la llamada del arte que persigan su sueño porque "inexorablemente habrá gente que te va a decir que no lo hagas y que no sirves para nada. Rodéate de gente que te apoye y que te quiera -ha dicho- y lograrás ese camino".

El actor presentaba así "A Star is Born", una de las "Perlas" del Festival de Cine de San Sebastián, una película que versiona un clásico de Hollywood y que, por primera vez en su carrera, dirige y produce, un proyecto personal que no se hubiera logrado, ha dicho, si la artista Lady Gaga no hubiera dicho sí a protagonizar el filme.