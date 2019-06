Bravo Fisher!, el proyecto de pop alternativo impulsado por el vallisoletano Guillermo Galguera, regresa a la música tres años después de su último proyecto, esta vez sin sello detrás pero impulsado por "las ganas" de dar a conocer su álbum "más accesible", titulado "Como habíamos planeado".

"En mi carrera casi nada salió como había planeado. Peco un poco de tener las expectativas muy altas, a veces tanto que nunca las alcanzo, a pesar de que han pasado cosas maravillosas, pero no dejo de tener la sensación de no llegar, lo cual por otro lado me sirve como motor", reconoce durante una charla con Efe.