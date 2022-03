Conocer la historia y las "tripas" de la guitarra "Red Special" de Brian May es la propuesta de "Brian May's Red Special", un libro editado originalmente en inglés por el periodista Simon Bradley en 2014 y que ahora sale a la venta en español a través de Letrame Editorial.

El libro ha sido presentado hoy en un acto celebrado en el Gran Teatro Caixa Príncipe Pío, de Madrid, y que ha contado con la presencia de Luis Álvarez, productor del musical "We Will Rock You"; Álvaro Martín, guionista, productor de radio y experto en Queen; y Danny Gómez, guitarrista del musical y encargado de la traducción.