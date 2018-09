Basada en la serie "AMO" que hizo para Netflix, el director Brillante Mendoza ha presentado hoy en San Sebastián "Alpha. The right to kill", una historia de corrupción policial con el trasfondo de la guerra antidrogas del presidente filipino Rodrigo Duterte, que ha dejado más de 7.000 muertos en dos años.

El ganador del premio al mejor director de Cannes en 2009 por "Kinatay" sumerge al espectador en los barrios más marginales de Manila, con su habitual estilo urgente y realista, casi documental, en el que combina actores profesionales y no profesionales.