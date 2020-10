La sombra de la muerte llevó a Bruce Springsteen a escribir un disco que, paradójicamente, es "una celebración de la música, del rock and roll y de la experiencia de formar parte de una banda", razón de más para grabarlo con la E-Street Band seis años después de su último trabajo conjunto.

"Siempre me ha costado escribir un disco de rock and roll, conseguir ese poderío físico y la profundidad, pero también me ha parecido siempre lo más satisfactorio", afirma uno de los artistas que más electricidad ha inoculado en vena ante el grupo de periodistas, incluida la Agencia Efe, con los que por vía telemática ha querido compartir impresiones sobre su vigésimo álbum de estudio.