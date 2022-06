La banda surcoreana BTS publicó hoy viernes "Proof", su primera antología, compuesta por 48 cortes repartidos en tres discos que recorren la carrera del grupo, y que incluye además tres nuevos sencillos.

En las pistas recopiladas en "Proof" se encuentran los principales singles de la banda lanzados desde 2013, algunos remasterizados o en versiones inéditas; más los nuevos temas "Yet to come (The most beautiful moment)", "Run BTS" y "For youth".