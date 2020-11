Los miembros de la banda surcoreana 'Bangtan Boys, BTS' V (i), Jin (2-i), Jung Kook (3-i), RM (3-d), Jimin (2-d) y J-hope (d), en el lanzamiento de su álbum en Dongdaemun Design Plaza (DDP) en Seúl, Corea del Sur, 'BE, Deluxe Edition' el 20 de noviembre de 2020. EFE/EPA/KIM HEE-CHUL

Los miembros de la banda surcoreana 'Bangtan Boys, BTS' V (i), Jin (2-i), RM (C), Jimin (2-d) y J-hope (d) llegan para el lanzamiento de su álbum en Dongdaemun Design Plaza (DDP) en Seúl, Corea del Sur, 'BE, Deluxe Edition', el 20 de noviembre de 2020. EFE/EPA/KIM HEE-CHUL

Los miembros de la banda surcoreana 'Bangtan Boys, BTS' V (i), Jin (2-i), Jung Kook (3-i), RM (3-d), Jimin (2-d) y J-hope (d), en el lanzamiento de su álbum en Dongdaemun Design Plaza (DDP) en Seúl, Corea del Sur, 'BE, Deluxe Edition' el 20 de noviembre de 2020. EFE/EPA/KIM HEE-CHUL

El grupo surcoreano BTS presentó hoy "BE (Deluxe edition)", un nuevo álbum con el que la banda quiere enviar un mensaje de ánimo a sus seguidores en un año marcado por la pandemia y compartir también sus inquietudes y dudas de cara al futuro.

Desde el sencillo principal del álbum, "Life goes on" ("La vida sigue"), pasando por "Dis-ease" (juego de palabras entre "enfermedad" e "incomodidad"), los ocho cortes de "BE", siete nuevos y "Dynamite" (lanzado en agosto), buscan transmitir, con un poso de optimismo, las sensaciones por las que ha pasado el grupo.