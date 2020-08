La banda surcoreana BTS celebrará dos conciertos presenciales los días 10 y 11 octubre en Seúl con aforo limitado, según anunció la agencia que los representa, Big Hit Entertainment.

Los dos conciertos llevarán por título "BTS MAP OF THE SOUL ON:E" y se emitirán también por internet, según el anuncio hecho por la agencia en la red social Weverse.