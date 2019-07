Andreu Buenafuente aprovecha el verano para leer todo lo que puede y ver series que le gustan pero, aún así, no deja de pensar en nuevos proyectos," sean o no realizables", según ha señalado el cómico catalán en una entrevista con Efe. EFE/Toni Albir

Andreu Buenafuente aprovecha el verano para leer todo lo que puede y ver series que le gustan pero, aún así, no deja de pensar en nuevos proyectos," sean o no realizables", según ha señalado el cómico catalán en una entrevista con Efe. EFE/Toni Albir

Andreu Buenafuente aprovecha el verano para leer todo lo que puede y ver series que le gustan pero, aún así, no deja de pensar en nuevos proyectos," sean o no realizables", según ha señalado el cómico catalán en una entrevista con Efe. EFE/Toni Albir

Andreu Buenafuente aprovecha el verano para leer todo lo que puede y ver series que le gustan pero, aún así, no deja de pensar en nuevos proyectos, sean o no realizables porque, según asegura en una entrevista con Efe: "No puedo desconectar; no le veo sentido a desconectar".

Tras haber cerrado con récord de espectadores la V edición del festival de humor Singlot, organizado en la primera semana de julio en Sant Feliu de Guíxols (Girona), Buenafuente intenta disfrutar estos días del tiempo libre, aunque admite que él no tiene demasiado, porque "el que aparentemente parece libre, se ocupa inmediatamente", advierte.