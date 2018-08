Buenos Aires nombró hoy Huésped de Honor al actor español Imanol Arias, quien se encuentra en la ciudad protagonizando una obra de teatro y ha rodado y actuado en varias ocasiones en Argentina desde hace 35 años.

La distinción fue entregada en un acto en el centro de la capital argentina, en la que Arias declaró a Efe: "Me sentía muy porteño, siempre lo he dicho, y este es un acto de generosidad y reconocimiento que me anima a seguir diciendo que pertenezco mucho a Buenos Aires y seguiré llevándola en mi corazón".