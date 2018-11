Enrique Bunbury glosa 30 años de carrera que lo han convertido en embajador del rock en español en medio mundo en una caja compilatoria que, en tres partes, abarca desde sus inicios con Héroes del Silencio hasta la actualidad, a la espera de nuevas canciones y, anuncia, un futuro disco de temas inéditos.

"No le encuentro sentido a elegir una de mis etapas. He vivido y disfrutado cada una de ellas y reflejan distintos periodos musicales y sociales del mundo que me ha tocado vivir", subraya el artista en una entrevista con Efe por correo electrónico en la que se muestra orgulloso del legado contenido en "Canciones 1987-2017" (Warner).