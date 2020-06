El músico y compositor Burt Bacharach, autor de clásicos como "What the World Needs Now Is Love" y "Alfie", estrenó este jueves su primera canción desde 2005, compuesta con 92 años junto al productor Daniel Tashian.

El tema, que se llama "Bells of St. Augustine", forma parte de una publicación de cinco canciones agrupadas bajo el nombre de “Blue Umbrella" que ambos han terminado de componer a distancia por el coronavirus.