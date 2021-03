Aunque las últimas semanas han sido duras para David Bustamante, el cántabro está de celebración por dos décadas en la música que le han llevado a regrabar las canciones que más le gustan de su repertorio con las maneras de Frank Sinatra o, más cerca de sus referentes, de Camilo Sesto.

"Ha sido muy emocionante. Me acordaba perfectamente de cuando yo grababa aquel primer disco con Miguel Gallardo en un estudio pequeño en jornadas maratonianas. Cada canción de este álbum ha sido un viaje en el tiempo a productores, músicos, aromas y conciertos... Al mirar atrás me he sentido orgulloso de todo lo conseguido", constata a Efe en el día en el que, además, cumple 39 años.