Nuevamente inspirado y energizado, David Bustamante deja atrás años complicados con un disco en el que, a la faceta de baladista clásico por la que había apostado en sus últimos discos, suma los sonidos latinos más actuales para cantar a quienes se sobreponen a las circunstancias complicadas de sus vidas.

"Yo no soy un héroe. Soy un superviviente del día a día y apelo a eso, a que no siempre se está bien", afirma a Efe, antes de reconocer que el título de su nuevo álbum alude también a su experiencia más reciente: "Desde luego que estos años han sido tiempos de guerra para mí. Y una guerra no buscada", declara.