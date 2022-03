Fotograma del rodaje de la película de Bután, nominada al Óscar a mejor película internacional, 'Lunana: A Yak in the Classroom', dirigida por Pawo Choyning. EFE/Kinley Wangchuk/Jigme Thinley *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) *****

Fotograma del rodaje de la película de Bután, nominada al Óscar a mejor película internacional, 'Lunana: A Yak in the Classroom', dirigida por Pawo Choyning. EFE/Kinley Wangchuk/Jigme Thinley *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) *****

Fotograma del rodaje de la película de Bután, nominada al Óscar a mejor película internacional, 'Lunana: A Yak in the Classroom', dirigida por Pawo Choyning. EFE/Kinley Wangchuk/Jigme Thinley *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) *****

El director de cine Pawo Choyning aún no sale de su asombro ante el éxito cosechado por su primera película, "Lunana: A Yak in the Classroom" ("Lunana: un yak en clase") , que mostrando al mundo las peculiaridades de uno de los lugares más remotos de Bután, obtuvo la primera nominación a los Óscar en la historia del país asiático.

"Somos una película muy, muy pequeña que se hizo en el aula más remota del mundo. Tuvimos tantos desafíos logísticos que casi sentimos que no seríamos capaces de completarla. (...) Estar nominados al Óscar es lo último que habríamos esperado, pero la magia existe", contó a Efe este director butanés de 38 años, aspirante a la estatuilla a la mejor película internacional.