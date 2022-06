Asistentes al concierto del músico y cantante Antón Álvarez, mas conocido por C. Tangana, durante su actuación este jueves en el festival Son do Camiño de Santiago de Compostela. EFE/Óscar Corral.

El músico y cantante Antón Álvarez, mas conocido por C. Tangana, durante su actuación este jueves en el festival Son do Camiño de Santiago de Compostela. EFE/Óscar Corral.

El artista madrileño C. Tangana ha sido el gran protagonista este jueves de la fiesta de regreso de O Son do Camiño tres años después de la última edición de este festival, que en este 2022 se ha desprendido de corsés y ha apostado por convertir el recinto del Monte do Gozo en una celebración desde primeras horas de la tarde conjugando reguetón, pop y música electrónica con retales de rock y sonidos alternativos.

Organización y artistas han pasado página con el día de hoy del grave accidente ocurrido el pasado viernes tras el desplome de uno de los escenarios durante el montaje, que dejó seis heridos, de los cuales uno permanece "estable" en la UCI.