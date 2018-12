C. Tangana, cantante y compositor español de música trap. EFE/Archivo

En plena expansión por América Latina, continente que influencia su nueva música, el español C.Tangana explicó a Efe que ya se siente "un artista internacional" y que ha llegado a un punto en el que no piensa "en el mercado", por lo que no tiene que "intentar inspirarse".

"Afortunadamente he llegado a un punto en el que me puedo permitir un año de disfrutar y no tengo que pensar en ampliar mi mercado o intentar inspirarme", afirmó.