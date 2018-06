Camila Cabello ha debutado con fuerza en España. Después de seducir al público de Barcelona, la excomponente de Fifth Harmony ha ofrecido en Madrid un concierto de alto voltaje en el que ha puesto a bailar al público con "hits" como "Havana" y ha cantado junto a David Bisbal su famosa "Bulería".

Hace meses que Cabello demuestra su poder para permanecer en las primeras posiciones de las listas de ventas, pero esa fuerza titánica también llega hasta los escenarios, como pudieron comprobar anoche los fans del Sant Jordi Club y corroborado hoy los del WiZink Center, los dos lugares de España en los que hace parada la gira "Never Be the Same".