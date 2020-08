Candela Peña es la protagonista absoluta de este viernes en el que, por fin, se inaugura el 23 Festival de Málaga con su última película, "La boda de Rosa", la crónica de una mujer que quiere quererse a sí misma y se compromete ante todos, incluidos los que más exigen de ella, a cumplirlo hasta la muerte.

"Ojalá esta película sirva para que muchas personas, y muchas mujeres, tomemos las riendas de nuestra vida. Pero también te digo que, lamentablemente, en esta España nuestra, Rosa se quedaría cuidando a su hija. Por eso creo que es un poco una película de ciencia ficción, y lo digo ahora porque no me oye Icíar Bollaín, que si no me mata", se ríe.