Ganadora de tres Goya, Candela Peña ha vuelto a la cresta de la ola gracias a la serie "Hierro" cuya segunda temporada rueda estos días en Canarias y en la que se pone otra vez en la piel de la jueza Candela Montes, una mujer, como ella, "fuera del canon" y "que se sostiene sola". "Es lo que más me gusta del personaje, nos sostenemos solas, no necesitamos a un novio ni a un chulo ni a uno que te diga no sé qué, las mujeres tiramos", afirma en una entrevista con Efe. Sin embargo, la actriz dice no compartir algunas de las reivindicaciones actuales del movimiento feminista como las cuotas. EFE/ Elvira Urquijo A.

Ganadora de tres Goya, Candela Peña ha vuelto a la cresta de la ola gracias a la serie "Hierro" cuya segunda temporada rueda estos días en Canarias y en la que se pone otra vez en la piel de la jueza Candela Montes, una mujer, como ella, "fuera del canon" y "que se sostiene sola". "Es lo que más me gusta del personaje, nos sostenemos solas, no necesitamos a un novio ni a un chulo ni a uno que te diga no sé qué, las mujeres tiramos", afirma en una entrevista con Efe. Sin embargo, la actriz dice no compartir algunas de las reivindicaciones actuales del movimiento feminista como las cuotas. EFE/ Elvira Urquijo A.