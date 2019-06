La cantautora italiano-francesa Carla Bruni ha inaugurado este miércoles el Festival Jardines Pedralbes de Barcelona con las canciones de su disco "French Touch", en el que reinterpreta temas clásicos de la música contemporánea.

"Miss you" de The Rolling Stones, "Enjoy the silence" de Depeche Mode, "Highway to hell" de AC/DC, "A perfect day" de Lou Reed o "The winner takes it all" de ABBA son algunos de los temas que versiona Bruni en este álbum, con su estilo íntimo y personal.