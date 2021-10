El bailarín y coreógrafo cubano Carlos Acosta, criado en el barrio marginal de Los Pinos en La Habana y convertido en leyenda internacional de la danza a base de tesón, ha presentado en el Teatro Real su compañía, Danza Acosta, que durante tres días mostrará en Madrid el alma de Cuba con danza clásica, contemporánea y folclore cubano.

"El trabajo me da mucho regocijo, he tenido la suerte de contar con personas que me han ayudado a cumplir mis sueños, entre ellas mi esposa, quien también me ayuda a aterrizar de mis sueños", ha explicado este miércoles Carlos Acosta, quien ha recordado que la primera vez que vino a España fue en el 90 para hacer "Giselle" en el Albéniz.