El actor y escritor Carlos Bardem se asombra de "lo barato que sale en este país corromperse", de ahí que le haya sido muy fácil elegir el tema de "El asesino inconformista", una narración –ya disponible en las librerías– en la que conjuga la novela negra, la sátira política y la denuncia social a través de un antihéroe "un poco psicópata".

"Cospedal y compañía me están haciendo sin quererlo promoción del libro", dice riendo a EFE el autor (en referencia al caso Kitchen) en una entrevista en su casa. Mientras ojea la novela señala, ahora más serio, que "la corrupción en este país no tiene nombre": "No se cuenta la cantidad de miles de millones de euros que los españoles perdemos a causa de la corrupción, para que al final salga impune todo el mundo", agrega.