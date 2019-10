El historietista Carlos Giménez, uno de los padres de la viñeta española, regresa con otra crónica de "la vida real", "Mi amigo Luis y otras historias", un cómic en el que volveremos a saber de algunos de sus personajes más queridos, ésos que le sirven para "dejar testimonio de unos hechos o una época".

Contactar con Carlos Giménez siempre es como ponerse delante de un semáforo de cuyos colores puedes hacer varias lecturas: si es rojo Giménez no está y no aparecerá, pero si es verde este madrileño concede tres preguntas que se convierten en una oportunidad no solo para ahondar en su última obra, sino para saber que está bien, que sigue trabajando y que seguirá regalando su arte.