El actor Carlos Hipólito suele hacer papeles de bueno, mientras que a Roberto Álamo siempre le ofrecen ser el malo, salvo en excepciones como “Caronte”, la nueva serie de Cuatro en la que participan estos dos actores que están felices de poder explorar nuevos registros.

“Estoy feliz de haber podido interpretar este personaje porque me da la oportunidad de explorar otros registros. Ojalá me den más papeles de malo porque me divierte mucho hacerlos”, ha contado este jueves Hipólito en una rueda de prensa virtual.