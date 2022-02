El encuentro tardó en fraguarse pero finalmente sucedió. Carlos Núñez, uno de los gaiteros más reconocidos a nivel internacional y erudito de la música celta, y Baiuca, que revisita el folclore y establece un diálogo entre la tradición y la electrónica, se unen para crear "Solsticio", "la alborada del siglo XXI".

"Cuando me preguntaban por referentes siempre hablaba de Carlos. Desde muy pequeño siempre he escuchado su música en casa y he ido a sus conciertos. Su música me ha ayudado a entender lo que yo quería hacer y cómo quería trabajar con la tradición”, cuenta a Efe Álex Guillán, la persona que está detrás de Baiuca.