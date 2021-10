Carlos Saura, que ha recogido este domingo el Gran Premio Honorífico del Festival de Cine Fantástico de Sitges, se ha mostrado ante el público del certamen feliz de "seguir trabajando", a sus 89 años de edad, en lo que más le gusta, "el cine, que es el arte total que une todas las artes".

"El cine tiene todo lo que me gusta -ha añadido-, la música, la fotografía, la escenografía, el color...Dicen de la ópera, pero yo, que también he hecho ópera, creo que no hay nada tan maravilloso como el cine".