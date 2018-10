Más de 20 años ha tardado Carlos Tarque en lanzar al margen de M-Clan su primer disco en solitario, el cual suena a tributo a Led Zeppelin y a las grandes bandas de los años 60 y 70 por parte del que Alejo Stivel, y muchas más personas, consideran "el mejor cantante español de rock".

"Lo dicen y me halaga, pero ni me lo creo ni me importa ser el mejor, solo que lo que yo haga le guste a la gente", asegura el músico en una entrevista celebrada hoy en Madrid, a solo dos días de la publicación de un álbum presentado como "hard rock con altas dosis de electricidad".