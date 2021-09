Después de leer y escuchar a Carlota Gurt, la tentación es pensar que cuando era más joven cayó en la marmita de la Fura dels Baus y quedó impregnada para siempre con sus esencias. Volcánica, directa, orgánica, incluso atávica, la traductora acaba de publicar su primera novela, "Sola".

En una entrevista con Efe, no esconde que haber sido durante cinco años productora ejecutiva del grupo teatral catalán igual sí ha hecho mella en su manera de ser y no descarta que "esa cosa tan viva, tan de dentro" que hay en todos sus textos provenga de ahí, aunque añade: "yo soy así desde siempre, soy muy expresiva. Los que me conocen dicen que escribo como soy".