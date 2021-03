La actriz Carme Elías ha recordado a sus personajes y a "las personas encarceladas injustamente" en el discurso de recepción del Premio Gaudí de Honor, durante la gala de entrega de los galardones que concede la Academia del Cine Catalán.

Presentada por la actriz Vicky Peña, Elias, que ha sido reconocida por la Academia por ser una "actriz versátil que ha hecho teatro, cine y televisión, siempre con excelencia", ha dicho que en el escenario además le acompañaban otras personas "invisibles": "todos los profesionales que me han apoyado, los que están y los que no están, y también los personajes que he interpretado".