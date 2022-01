Carmen Linares, la única cantaora con un Premio Nacional de Música, lleva más de 40 años sosteniendo espectáculos con su voz curtida y penetrante. Convertida en leyenda viva del flamenco, vuelve a los escenarios para seguir celebrando esa efeméride con ánimo de continuidad.

"¿Retirada? Yo ahora mismo estoy muy contenta y me siento bien cantando, me da mucha buena energía y aún tengo cosas que puedo ofrecer. No, no pienso en retirarme ahora mismo", certifica la artista nacida en Linares (Jaén) en 1951 en una charla con Efe.