Fernando Colomo asegura en una entrevista con Efe que ha convertido a Paco León y Carmen Machi en "unos nuevos Gene Kelly y Debbie Reynolds" que se lo bailan todo en "La tribu", su nueva comedia musical, que le sigue la estela a otras obras del director madrileño de "la movida", pero en versión 2018.

"Es cierto que la música ha tenido importancia en mi cine, en mi vida no -se ríe-, no tengo nada de oído, pero la danza es algo de lo más cinematográfico. Creo que el musical es el género que más me gusta, comedia y música", confiesa el autor de "Cuarteto de la Habana" (1999) y "Miss Caribe" (1988).