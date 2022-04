Carmen Maura asegura que nunca tuvo grandes expectativas con su trabajo de actriz, que llegó a la profesión para divertirse, "como si fuera a Disneylandia", porque su vida no era "muy alegre", y que todo lo logrado hasta ahora -más de 50 años de carrera- se debe a haber estado en el lugar adecuado en el momento justo.

"He tenido mucha suerte, una de las cosas que tiene esta profesión es que no basta con hacerlo bien; tiene su secreto, pero tampoco es tan complicada. Yo he tenido un ángel de la guarda que ha estado siempre al loro y me ha puesto en el sitio adecuado en el momento justo (...) Nunca soñé con llegar aquí, o allá, y también me ayudó no tener demasiadas expectativas", considera la actriz, que el próximo día 1 de mayo recibirá el Premio Platino de Honor por toda su trayectoria.