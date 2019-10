A sus 74 años, Carmen Maura sigue buscando historias que le lleguen al corazón, como la que cuenta la mexicana "Cuernavaca”, un filme íntimo y trágico en donde la esperanza se va abriendo paso, una noción con la que la actriz española conectó ya que, según reconoce a Efe, se considera “exageradamente optimista”.

“Soy exageradamente optimista. El sentido del humor me ha ayudado muchísimo en la vida. He hecho tanta comedia que ya tengo ese chip que me hace ver gracias por todas partes”, reconoce la madrileña. “Soy así por naturaleza. No puedo estar deprimida más de 24 horas. Un mal rollo nunca me ha durado. Además, hay demasiadas cosas terribles alrededor como para, encima, ser pesimista”, sostiene.