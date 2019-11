El cantautor británico Yusuf Islam, más conocido como Cat Stevens, actuará en la octava edición del festival Jardins de Pedralbes de Barcelona, el 6 de julio de 2020, en el único concierto en España de su gira después de 44 años.

Según ha informado este lunes el festival en un comunicado, Cat Stevens tocará por primera vez en la capital catalana desde 1976 para celebrar el 50 aniversario de su álbum de folk rock "Tea for the Tillerman", con célebres temas como "Wild world" y "Father and son".