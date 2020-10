Cuando la actriz argentina Cecilia Roth habla sobre su profesión, 44 años después de su primera película, se refiere a ella como un "juego", porque para ella todavía es como cuando era pequeña y dirigía a su hermano, el cantante Ariel Rot, en pequeñas obras que ella inventaba.

"El día que me aburra de jugar, pues dejaré de trabajar como actriz, pero por ahora me divierto mucho, me ilusionan los proyectos por ahí (...). Es un oficio que elegí casi sin elegir, porque de niña era lo que hacía, 'jugar', y mi frase era 'lo convertimos en verdad', entonces convertíamos el juego en verdad, con mi hermano, pobrecito, que sufrió toda la infancia", reflexiona y bromea Roth en una entrevista con Efe.